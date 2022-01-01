Bakanlar gözlerini alamadı! İbo Show'da perfonsıyla büyüleyen Oryantal Didem Kınalı sahne kostümüyle tiye alındı! Alüminyum folyoya benzetildi "Boğazlı kazak giydirseydiniz bari" denildi!

Star TV'nin sevilen programı İbo Show'un yılbaşı özel programının konuğu olan Oryantal Didem Kınalı, olağanüstü dans performansıyla izleyenleri büyülerken bir yandan da sosyal medyada en çok konuşulan kişi oldu.

Alışılmışın dışında kapalı bir oryantal dans kıyafeti tercih eden Didem'in dans performansından çok sahne kıyafeti konuşuldu.

SAHNE KOSTÜMÜ SOSYAL MEDYADA TİYE ALINDI

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un yılbaşı programı herkesi mest etti. Yıldızlar geçitinde yer alan isimlerden olan Didem'in kıyafeti alüminyum folyo'ya benzetildi. Bilinen oryantal kostümü yerine uzun kollu, boynundan ayaklarına kadar uzun bir elbise tercih eden Didem Kınalı'nın kostümü, elbisenin kumaşı ve rengiyle sosyal medyada çok sayıda eleştirel yorum aldı.

YILDIZLAR GEÇİTİ

Kahkahaların havada uçuştuğu programda Mahmut Tuncer, Gülben Ergen, Serdar Ortaç, İrem Derici, İdo Tatlıses, Ümit Besen ve Şafak Sezer gibi ünlü isimlerin yer aldı.