Bakanlar, patlamanın olduğu bölgede açıklamalarda bulundu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 97 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son durum hakkında bilgi sahibi olmak için bölgeye geldi.

Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ile patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasındaki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla olay yerine geldiklerini söyledi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 97 KİŞİ YARALI

Burada daha önce benzer şekilde bu büyüklükte olmayan iki patlamanın olduğunu bildiklerini belirten Koca, şöyle devam etti:

"Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu, kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Hastanelerimize 97 yaralımız nakledildi. 97 yaralımızın 16'sı taburcu edildi, 31 yaşındaki bir vatandaşımızın ağır yaralı olarak tedavisi yapılmakta. Bunun dışında durumu ciddi olan herhangi bir yaralımız yok. Olayın ilk anından itibaren iki ambulans helikopterimiz, 84 ambulansımız, 18 UMKE timimiz ve 112 Acil ekibimiz dahil olmak üzere AFAD ekibiyle birlikte olay yerine hızla ulaşıp hizmet etmiş oldular."

Sakarya'daki havai fişek fabrikası bomba gibi patladı

Koca, millete baş sağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulanarak, "Ekip olarak olayın bundan sonraki sürecini de burada tamamen bütün vatandaşlarımızın durumlarını netleştirdikten sonra, o süreye kadar kalacağımızı söylemek istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Tekrar bu tür afet ve felaketleri milletimize Rabbim yaşatmasın diyorum. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA VATANDAŞLARI MASKE TAKMALARI KONUSUNDA UYARDI

Havai fişekte karbondioksit, karbonmonoksit ve sülfürdioksit gibi gazların bulunduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:

"O nedenle özellikle tansiyon, solunum sıkıntısı ve benzeri hastalar için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Meteorolojik tahminlere göre, özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu, bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını, ev kapı ve pencerelerinin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz."

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı

100 KİŞİYE ULAŞILDI

Koca, çalışan sayısının güvenlik ile birlikte 186 olduğunu dile getirerek, "Şu an 100 kişiye ulaştığımızı biliyoruz. 20 kişinin işe gelmediğini biliyoruz. Diğer kişilerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 15-20 kişinin sahadan erken dönemde ayrıldığını biliyoruz. Onlara da zaten ulaşılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

40-45 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Bir gazetecinin "Yani 40-45 kişiden şu anda haber alınamıyor." demesi üzerine Bakan Koca, "Evet." dedi.

BAKAN SOYLU: BÜTÜN EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Hem soğutma hem de enkazdaki diğer çalışmaların devam ettiğini belirten Soylu, "Onun üzerine söyleyebilecek bir değerlendirme yok. Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda sayın Başsavcımızın da kontrolünde ve denetiminde, elbetteki patlamanın nerede meydana geldiği, nasıl meydana geldiğine yönelik çalışmalar da bu soğutma çalışmaları bittikten sonra değerlendirilip kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geçmiş olsun." diye konuştu.

YARALANAN BİR KİŞİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada patlamada yaralanan bir kişinin tedavisi için İstanbul'da bulunan İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini açıkadı.

Bakan Koca şunları kaydetti:

"Havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralanan hastalarımızdan birini, yanık tedavisi için, helikopter ambulansla, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanemizden İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanemize sevk ettik. Tedavisini yakından takip edeceğiz."