Bakan Soylu, Kurum ve Koca'dan, Elazığ'da" deprem" açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Valilikteki koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Malaya Doğanyol'da 4 kişi hayatını kaybetti. Elazığ'da da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine rahmet diliyorum. Sayın sağlık bakanımız detaylı bir hastanelere başvuru sayılarını nakledecekler. "

398 ARTÇI DEPREM OLDU

398 artçı deprem oldu. Bunların 13'ü 4'ün üzerinde.

Toplam 39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık.

"SİVRİCE'DE 5 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI"

Elazığ'da depremin ana üssü olan Sivrice'de iki vefatımız vardı. Oradaki durum akşamdan beri kendini muhafaza etmektedir. Burada da ilk söylediğimiz 22 vatandaşımızın göçük altında kaldığı idi. Sabahtan itibaren de 2+2+1 beş vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı.

Elazığ'daki depremin ilk görüntüleri...

ADIYAMAN'DA CEZA EVİ BOŞALTILACAK

Dört çadır alanı oluşturduk. Taziye evlerimizi de bu barınma alanlarına ilave ettik. Bunun yanı sıra Elazığ ve Malatya dışında yakın bölgelerde bir takım depremin etkilerini gördük. Adıyaman'da cezaevinde bira hasar durumu söz konusu olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanlığımız Adıyaman Cezaevi'ni boşaltılmasının doğru olabileceği konusunda karar alındı. Cezaevinin boşaltılması hususu değerlendirilecek. Bölgeye toplam 2418 personel gitti. 304 araç, 18 arama kurtarma köpeği çok başarılı işler başardılar.

"Depremin ilk anından itibaren hem duruma hem vaziyete hakim olan vatandaşla anında temas kuran, bu acı olayı her noktasında Türkiye Acil Müdahale Planı'nın gösterdiği tüm ilkelere riayet edilerek adım atıldı. Geldiğimiz saatten itibaren vatandaşlarımızla beraberiz. Acılarımız var.

Allah bize böyle zor günlerde yanlış karar aldırmasın.

Arama kurtarma ekiplerine en büyük faydamız sessizlik olur. Enkazlar kolay enkazlar değil.

Vefat edenlere rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizden dua bekliyoruz.

Elazığ'daki depremden acı görüntü! Çocukları için kendini siper etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sağlık kuruluşlarına başvuran 1031 kişiden 382'si yaralıydı. Serviste takibi yapılan 128 hastamızdan 34'ünün tedavisi yoğun bakımda sürüyor.Yoğun bakımda durumu kritik olan hastamız yok.

Toplam ilave personel sayımız 1572'ye ulaştı.

4 tane donanımlı 50 yataklı sahra hastanesi bulunuyor. Bu anlamda bu hastaneleri kurmaya ihtiyaç olmadığını, ihtiyaç olma durumunda bu hastaneleri hazır halde tuttuğumuzu bildirmek isterim, 48 çadırımızla birlikte.

SABİM HATTI

"SABİM hattımıza yoğum müracaatlar oldu. Özellikle yakın hizmet etmek üzere yoğun bir talebimiz olduğunu gördük. Biz yüce gönüllü milletimize teşekkür ediyorum. Sahada bütün sağlık ekiplerimiz bütün personelimiz özverili, gayretli bir şekilde hizmete hazır bir şekilde devam etmektedirler En son kurtarılan iki vatandaşımızın genel durumlarının iyi olduğunu ,bu anlamda bir sorun görülmediğini; ve aynı zamanda Nazmiye adlı hastamızında genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. "

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

368 kişiden oluşan 184 ekiple üst yapıda hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz

Elazığ'da 5 bina yıkıldı ağır hasarlılar var. Bakanlıklarımızla Valiliğimizle birlikte yaralı vatandaşlarımıza maddi yardım yapılacaktır.

368 kişiden oluşan 184 ekibimiz ile hasar tespit çalışması devam ediyor.

Elazığ merkezde 5 bina yıkıldı.

HASARLAR BİNALARA GİRİLMEMELİ

Malatya'da 25 tane yıkık binalarımız var. Ben hem Elazığ'mızda hem de Malatya'mızda hasarlı binalara girilmemesi konusunda rica ediyorum.

Hafif veya ağır hasarlı olsun hiçbir şekilde binaya girilmemesi gerektiğini uyarmak istiyorum

Güzel ülkemiz birlik beraberliğin tüm dünyaya nasıl olması gerektiğini göstermiştir.

Elazığ'da eğer 5 bina yıkıldıysa aldığımız tedbirler sayesindedir. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak şekilde bu süreç yürütülecektir.