Bakanlar'dan okullarda tadilat yapan yükümlülere ziyaret

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde yarıyıl tatilinde okullarda tadilat yapan yükümlüleri ziyaret etti. "Denetimli Serbestlik" yazılı yelek ve şapka giyen Bakan Gül ve Bakan Selçuk, ellerine fırçaları alarak bir sınıfın duvarını boyadı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde yarıyıl tatilinde okullarda tadilat yapan yükümlüleri ziyaret etti. "Denetimli Serbestlik" yazılı yelek ve şapka giyen Bakan Gül ve Bakan Selçuk, ellerine fırçaları alarak bir sınıfın duvarlarını boyadı. Bu esnada renkli anlar yaşandı. Bakan Gül, "Sayın Bakanım iyi bir takım olup boş zamanlarımızda yapabiliriz" esprisini yaptı.

Ardından Bakan Gül ve Bakan Selçuk, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Gül, sosyal sorumluluk anlamında bu projeyi ortaya koyduklarını, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin gönül rızasıyla topluma, öğrencilere faydalı olmak adına eğitime katkıda bulunmak adına gerçekleştirdikleri bir proje olduğunu ifade etti. Gül, "Bugün bu okulda 15 yükümlü arkadaşımız bu hizmeti veriyorlar. Çocuklarımız bol bol eğlenirken döndüklerinde daha güzel sürprizler bekleyecek" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de 81 ilde bin 909 eğitim öğretim kurumunda yaklaşık 5 bin yükümlü boya, badana, elektrik, tesisat işlerini yapmakta"

Gül, toplum yararına çalışma ödevi verilen yükümlülerle birlikte Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığının öncülüğünde güzel bir etkinlik planlandığını ifade ederek, "Bugün Türkiye'de 81 ilde bin 909 eğitim öğretim kurumunda yaklaşık 5 bin yükümlü boya, badana, elektrik, tesisat işlerini yapmakta. Burada temel yaklaşımımız elbette devletimizin bütçesi okullarımızın bütçesi bunu yapmaya yeter ama MEB ile bugün yaptığımız proje sosyal sorumluluk anlamında bir mesajı vermek" şeklinde konuştu.

"Eğitim suça ve suçluya gerçekten önemli bir pusula olması halinde suçu önleyecek en büyük argümandır"

"Çocuklarımıza yarınlarımızın teminatı olan yavrularımıza gençlerimize suç ve suçlu suçlularında topluma tutunması yönünde esasen cezanın asıl amacının toplumla birlikte ıslah olma rehabilite olma mesajının da verilmesidir" diyen Gül, şunları kaydetti:

"Elbette suç ve cezalar hayatın gerçeğidir. Ama esas itibariyle suça suçluya bulaşmamanın iki tane temel yaklaşımı eğitim ve adalet. Eğitim aklın, adalette vicdanın terazisidir. Bu ikisinin şaşmaması lazım. Eğitim suça ve suçluya gerçekten önemli bir pusula olması halinde suçu önleyecek en büyük argümandır. Elimizdeki en büyük güçtür. O yüzden eğitim ve adalet asla şaşmamalıdır. Hem aklın hem vicdanın pusulasıdır. Bazen bir musibet bir nasihatten daha değerlidir sözümüz var. Bugünde yükümlüler topluma katkıda bulunmak amacıyla hiç kimse istemez ama bir şey başına geldiğinde de en azından toplumla bir arada olma, topluma yararlı olma çok erdemli bir davranıştır. Bugün bu anlamda bir ceza politikasını sürdürüyoruz. Umarız ki hiç kimse suç işlemesin ama hayatın gerçeği anlamında eğitimi arttırarak eğitimi güçlendirerek umarız daha iyi güzel sonuçları el birliğiyle alacağız."

MEB ile protokollerini güncellediklerini bildiren Gül, "Cezaevinde bulunan çocuklar başta olmak üzere eğitim imkanlarını sonuna kadar onlar için veriyoruz. Burada boya badana tesisat işleriyle ilgili kimileri meslekten biliyor ama bilmeyenlerde cezaevinde MEB Halk Eğitim ile protokolümüz çerçevesinde bu meslekleri öğreniyorlar. Cezaevinden çıktıktan sonra iş güç sahibi oluyor, onların eline bakan çoluk çocuğuna da ekmek götürüyor. Bu anlamdaki sosyal sorumlulukları arttıracağız. Sadece 15 tatil değil hafta sonları ve sonraki dönemlerde de bu talepleri karşılayarak denetimli serbestlik işlerinden istifade edeceğiz" dedi.

"Burada yaptığımız şey eğitimin bir toplum ödevi olduğu konusunda bir mesaj vermek"

Bakan Selçuk ise şöyle konuştu:

"Burada yaptığımız şey eğitimin bir toplum ödevi olduğu konusunda bir mesaj vermek. El birliğiyle bütün toplum olarak eğitime bir katkı sağlamak temel hedef. Yükümlü arkadaşlarımızın desteğiyle beraber çocuklarımızın daha güzel bir ortamda öğrenim görebilmesi için bir fırsat oluşuyor. Buna verdiğimiz değeri göstermek içinde Adalet Bakanımızın öncülüğünde bu tür bir etkinliği yapıyoruz. Bu etkinliklerin tüm Türkiye'de yapılacağını düşünürseniz büyük bir hizmet olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sınıfta okuyacak olan çocukların sınıftaki boyanın kimler tarafından nasıl gerçekleştirildiği konusundaki hikayesini bilmeleri bile onlar açısından güzel bir başlangıç olacak ikinci döneme. Belki buradaki fotoğraflarımızı da onlarla paylaşma fırsatı bulacağız."

81 il ve bin 909 eğitim kurumunda uygulanmak üzere toplum için çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Selçuk, Adalet Bakanlığının öncülüğünde bir sosyal sorumluluk projesinin gerçekleştiğini kaydetti. Bu projenin okullarla, eğitimle ilgili olmasının çok ayrı bir önem arz ettiğini dile getiren Selçuk, "Okullarımız yarıyıl tatiline girdi. Bu yarıyıl tatilini fırsat bilip okullarımızdaki bazı boya, badana, tesisat gibi ihtiyaçların karşılanması konusunda çok güzel bir işbirliği çalışması var burada. Denetimli serbestlik alanında yapılmış olan bu örnek uygulamaların ülkemizde yaygın olarak değerlendirilmesi büyük bir önem taşıyor. Yapılan işin çocuklara yönelik olması, sınıflara yönelik olması eğitime yönelik olması bunun önemini bir kat daha arttırıyor. Bu çalışma hepimizin ortak bir fayda elde ettiği güzel bir etkinlik. Çünkü çocuklara hizmet ediyoruz" açıklamasında bulundu.