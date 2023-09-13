Bakanlığa bağla yurtlardaki 13 bin 85 özel güvenlik görevlisine eğitim

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında görev yapan 13 bin 85 özel güvenlik görevlisine eğitim verecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı iş birliğinde 13 bin 85 özel güvenlik görevlisine eğitim verilecek. Açıklamada, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda barınmalarının hedeflendiği belirtildi.

Olumsuz olayları engellemek için verilecek eğitimlerde, olaylara etkin ve zamanında müdahale edilmesi ve olay yerindeki delillerin sağlıklı bir şekilde muhafaza edilerek korunması hedefleniyor. Özel güvenlik görevlilerine verilecek eğitimler sayesinde öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu açık ve kapalı alanlarda uyuşturucu kullanımının da önlenmesi planlanıyor.

Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) uygulaması çerçevesinde eğitimlere tüm illerde başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)