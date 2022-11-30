Bakanlık acı haberi duyurdu: Çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 30 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Topçu. Uzm. Çvş. Nedim KORKMAZ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada 3 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bilgisi verilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.