Bakanlık acı haberi duyurdu! Hastaneye kaldırılan Çavuş Halil Koç şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çavuş Halil Koç'un şehit olduğu açıklandı.

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Bakanlık acı haberi duyurdu! Hastaneye kaldırılan Çavuş Halil Koç şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, acı haberi sosyal medyadan paylaşarak, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde EYP’nin patlaması sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık acı haberi duyurdu! Hastaneye kaldırılan Çavuş Halil Koç şehit oldu!

MALATYA'YA ŞEHİT HABERİ DÜŞTÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden P. Uzm. Çvş. Halil Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık acı haberi duyurdu! Hastaneye kaldırılan Çavuş Halil Koç şehit oldu!

Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin Malatya'da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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