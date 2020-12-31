Bakanlık açıkladı: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2020’nin son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor.

Irak kuzeyi Metina ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi"