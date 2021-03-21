2 bin 764 yabancı terörist sınır dışı edildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı sınır dışı edilen terörist sayısını açıkladı. Buna göre 2019 yılından bugüne kadar 2 bin 764 yabancı terörist ülkelerine iade edildi.

Sınır dışı edilen teröristlerin uyruklarına bakıldığında çoğunluğunun AB ülkelerine bağlı olduğu görüldü.

Son üç yılda ülkesine iade edilen AB uyruklu teröristlerin 66'sı Fransa, 57'si Almanya, 22'si Hollanda, 14'ü İsveç, 7'si ise İsviçre uyruklu oldu.

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