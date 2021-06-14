Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 14 Haziran 2021 Pazartesi14 Haziran 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdiBakanlık açıkladı! Koronavirüs aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldıNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdıkKan donduran olay! 4 çocuk annesi, evinde ölü bulunduKolera salgını yeniden dirildi! Nijerya'da ölü sayısı 37'ye çıktı... Önlem alınmalı!Çılgın sayısal loto sonuçları 14 Haziran 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı On Numara çekiliş sonuçları 14 Haziran 2021 (MPİ)Öykü Serter kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi programları sundu?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Bakanlık açıkladı! Koronavirüs aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı

Bakanlık açıkladı! Koronavirüs aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı

Son dakika haberi... Türkiye'de bugüne kadar uygulanan koronavirüs aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı.

Bakanlık açıkladı! Koronavirüs aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı

Son dakika haberi... Türkiye'de bugüne dek uygulanan koronavirüs aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla toplam 34 milyon 493 bin 508 oldu.

Detaylar geliyor....

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT