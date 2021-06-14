Bakanlık açıkladı! Koronavirüs aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı

Son dakika haberi... Türkiye'de bugüne dek uygulanan koronavirüs aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla toplam 34 milyon 493 bin 508 oldu.

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