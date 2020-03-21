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  3. Bakanlık açıkladı! Piknik ve mangala koronavirüs engeli

Bakanlık açıkladı! Piknik ve mangala koronavirüs engeli

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde vatandaşların "Evde Kalın"çağrsına uymayarak park ve sokaklara akın etmesi nedeniyle, Tarım ve Orman Bakanlığı, park ve mesire alanlarında piknik ve mangalın yapılmasının yasaklandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aşık Veysel anısına türkü söylediCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aşık Veysel anısına türkü söyledi

Temizlenmeyen halılar koronavirüs riski taşıyor!Temizlenmeyen halılar koronavirüs riski taşıyor!

İtalya'da koronavirüs yüzünden sokak ortasında öldüİtalya'da koronavirüs yüzünden sokak ortasında öldü

Hava durumu (20-21-22 Mart 2020) Soğuğa ve yağışlara dikkat!Hava durumu (20-21-22 Mart 2020) Soğuğa ve yağışlara dikkat!

 

21 Mart 2020 Cumartesi 17:33

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