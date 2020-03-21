Bakanlık açıkladı! Piknik ve mangala koronavirüs engeli
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde vatandaşların "Evde Kalın"çağrsına uymayarak park ve sokaklara akın etmesi nedeniyle, Tarım ve Orman Bakanlığı, park ve mesire alanlarında piknik ve mangalın yapılmasının yasaklandığını açıkladı.
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