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  3. Bakanlık açıkladı: Şubat ayında bütçe gelirleri 119,6 milyar lira, giderleri 96,4 milyar lira

Bakanlık açıkladı: Şubat ayında bütçe gelirleri 119,6 milyar lira, giderleri 96,4 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri şubatta 119,6 milyar lira, giderleri 96,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık açıkladı: Şubat ayında bütçe gelirleri 119,6 milyar lira, giderleri 96,4 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin yaptığı şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklamasına göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri şubatta 119,6 milyar lira, giderleri 96,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 119 milyar 579 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 3,1 artışla 96 milyar 409 milyon lira oldu.

Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 yükselerek 209 milyar 188 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 8,2 artarak 210 milyar 172 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi şubatta 23 milyar 170 milyon lira fazla, ocak-şubat döneminde ise 984 milyon lira açık verdi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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