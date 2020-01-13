Bakanlık desteğinde kurulan ilk "Prototip Atölyesi" açıldı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesindeki Samsun Teknopark'ta "Prototip Atölyesi", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın cep telefon bağlantısı yaptığı törenle açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Sanayi İş Birliği Programı" kapsamında teknolojik iş birliği destekleri ve Türkiye'nin önde gelen mühendislik, proje yönetimi ve danışmanlık şirketi ELTEMTEK'in katkılarıyla ile kurulan Samsun Teknopark Prototip Atölyesi, sanayiye hizmet verebilecek donanıma sahip.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğinde kurulan ilk prototip atölyesi

Atölye; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Sanayi İş Birliği Programı" kapsamında teknolojik iş birliği destekleri ile kurulan "ilk prototip atölyesi" olma özelliğini taşıyor ve ilk uygulama Samsun'da gerçekleştirilmiş olacak.

Açılış töreninde söz alan ve atölye hakkında bilgi veren Rektör Yardımcısı ve Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, "Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgemizde Prototip Atölyesi ve Tasarım Atölyesinin; akademisyen ve öğrencilerimiz ile Samsun'daki girişimcilerin beklentilerini karşılamasını ve ülkemizdeki teknolojik gelişmelere katkı sunmasını temenni ediyoruz. Bu atölye Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca destek alan ilk merkez oldu, bu anlamda önem arz ediyor. Bakanlığımıza, emeği geçen tüm bürokratlara ve ELTEMTEK firmasına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de Samsun Teknopark'ın 2019 yılı içerisinde Türkiye birinciliğine uzandığını hatırlatarak bu başarıdan dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Teknopark Genel Müdürü Buğra Çolak ve ekibine teşekkür etti.

Karaaslan: "Bu atölyelerle Türkiye'nin güçlü iddiasına Samsun'dan ses veriyoruz"

Sonrasında düşüncelerini paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise OMÜ'nün yine güzel bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri ile bu güzel ortamı görmek bizler için mutluluk vesilesi. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde o güçlü iddiasına, bizler de bugün Samsun'dan güçlü bir ses veriyoruz. İlk uygulamayı Üniversitemizde gerçekleştirdiği için Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün burada inşallah üretilen fikrin ve ürünün, yapılan tasarımın, kat edilecek bilimsel gelişmenin hem ülkemizde hem dünyada karşılığı olacağına inanıyoruz. Bundan ötürü sizleri ve hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Samsun'un; inşallah önümüzdeki dönemde kat etmeyi hedeflediği o ivmeyi daha da hızlandıracak, yanı sıra da üniversite-sanayi ve iş dünyasıyla arasındaki güçlü bağlarını daha güçlendirecek çok önemli bir açılıştayız" diye konuştu.

Ardından AK Parti Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Rektör Bilgiç, katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini keserek Prototip Atölyesini yakından tanıdı. Prototip Atölyesi Sorumlusu Hakan Demir'in rehberliğinde ve verdiği bilgiler ışığında kurulu cihazları inceleyen protokol üyeleri, atölyenin Samsun için hayırlı olmasını dilerken, girişimcileri atölyeye beklediklerini dile getirdiler.

Bakan Mustafa Varank: "Samsun gözbebeğimiz"

Açılış töreninde Çiğdem Karaaslan'ın cep telefonuyla bağlantı kuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, atölyelerin fikir sahibi girişimcilere ciddi avantajlar sağlayacağını vurgularken "Samsun gözbebeğimiz. Atölyelerin Samsun ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadesine yer verdi.

Her iki atölyenin maliyeti 1 milyon lira

Yaklaşık 1 milyon bütçe ile kurulan Prototip Atölyesi ve Tasarım Atölyesinde 3d yazıcılar, lazer markalama, masa üstü ve sanayi tipi CNC tezgâhları ve prototip için kullanılabilecek cihazlar bulunuyor. Aynı zamanda Tasarım Atölyesi'nde kodlama ve robotik uygulamalarında kullanılmak üzere akıllı tahta, sanal gerçeklik gözlüğü ve bilgisayarlar ile animasyon ve görsel uygulamalar için yeşil perde ve stüdyo malzemeleri mevcut.

Karaaslan, acil servisin ek bina inşaatını inceledi

Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Rektör Bilgiç, açılış töreninin ardından yapımı süren OMÜ Tıp Fakültesi Acil Servisin ek bina inşaatı ile Acil Servis içindeki yeni yoğun bakım ünitelerini gözlemledi. Ziyarette Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ünsan Özgen tarafından karşılanan heyet, arkasından Acil Servis'teki hasta ve yakınlarıyla görüşerek kendilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Heyetin ziyareti Tıp Fakültesi Dekanlığı ile devam ederken, burada Çiğdem Karaaslan'a inşaat hâlindeki Acil Servis ek binası ile yeni yoğun bakım üniteleri hakkında sunum yapıldı.

Ziyaret dizisinde Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Rektör Bilgiç tarafından Rektörlük makamında da ağırlandı. Görüşmenin sonunda Rektör Bilgiç, Milletvekili Karaaslan'a üniversitenin hediyesini takdim etti.

Akabinde Milletvekili Karaaslan, Rektör Bilgiç ve beraberindekiler Rektörlük Senato Salonunda OMÜ Rektör Danışmanı ve Sıfır Atık Koordinatörü Prof. Dr. Yüksel Ardalı'nın, Üniversite yürütülen sıfır atık çalışmalarını içeren sunumuna katıldı.

Sunumunda Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Üniversitede sıfır atık sisteminin kurulmasından şimdiye kadar bu yönde yapılan çalışmalara kadar geniş kapsamlı bir sunuma yer verirken "Biz bu işi daha üst noktalara taşımak istiyoruz zira OMÜ'nün hem sıfır atık hem de yeşil üniversite hedefiyle ön plana geçmesini ve böylelikle adını daha çok duyurmasını istiyoruz. Bu amaçla da elimizden gelen her şeyi yapmaktayız ve bir uyum süreci içinde çok daha iyiye gideceğimize inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"OMÜ'nün sıfır atık ile ilgili öncü bir rol üstleneceğini düşünüyorum"

Sunum sonrası sıfır atık ile ilgili fikirlerini aktaran Çiğdem Karaaslan ise bu konuyla ilgili uzun süredir çalıştıklarına dikkat çekerek, "Sıfır atık yönetimi, önümüzde yeni bir alternatifin olmadığı yeni dünya düzeninde mutlaka parçası olmamız gereken çok önemli bir mesele. Sıfır atık iyi ki gündemimize geldi zira 10-15 yılda atılacak adımlar 1-2 yıl içerinde atıldı. Sayın Emine Erdoğan'ın bu işi sahiplenmesiyle bu noktaya geldik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışmalarıyla büyük bir hız kazandı. Samsun'da sıfır atıkla ilgili örnek projelerin olmasını çok arzuluyoruz. Kaldı ki Türkiye'de bu konuyla ilgili 2 pilot ilçe seçildi, bunlardan biri Ankara Kızılcahamam, diğeri de ilimizin Ladik ilçesi ve bu yönüyle Samsun'da örnek bir bölgemiz var. İşte bu noktada OMÜ'nün öncü bir rol üstlenebileceğine düşünüyorum. Çünkü bu öncülük Türkiye'de herhangi bir üniversite tarafından üstlenilmedi" sözlerine yer verdi.

"Sıfır atık çalışmalarında Üniversite ekibimizin bir parçası olmak istiyorum"

Sıfır atık çalışmalarının bir yaşam modelini kapsaması gerektiğine işaret eden Samsun Milletvekili Karaaslan şunları söyledi: "Burada en büyük potansiyel gençlerimiz, onların zihinleri ve bakış açıları bu sürece fazlasıyla katkı sağlayacaktır. Yani OMÜ'ye gelen bir genç kampüse girdiği andan itibaren bu anlamda bir şeyleri değiştirmek zorunda olduğunu hissetmeli çünkü kampüs bir şehir konsepti gibi, bir yaşam var burada. Bu meseleyi de sadece sıfır atıkla sınırlamamamız gerekiyor, elbette sıfır atık önemli ama sürdürülebilirlik perspektifinde yapılacak çok şey var. Teknoloji ve inovasyon başta olmak üzere diğer birçok alanda ülkelerin başarı derecelerinin ölçüldüğü yeni bir dönemdeyiz. Ben bizzat sıfır atık çalışmalarında Üniversitedeki ekibin bir parçası olmak istiyorum."

Prototip Atölyesinin açılış törenine ayrıca; Samsun Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak ve Genel Müdür Yardımcısı Osman Özkoç, OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, TEDAŞ Yeşilırmak Bölge Müdürü Emre Konuksever ve Müdürlük yetkilisi Ensar Kılıç, ELTEMTEK firma yetkilileri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Müdürü Arda Atatüzün, İş Geliştirme Şefi Sertaç Malkoç ve Makine Mühendisi Talip Ağdaşan, akademisyenler, Teknopark ve OMÜ-TTO çalışanları, girişimciler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA