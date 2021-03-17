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  3. Bakanlık duyurdu: 2021 içinde teslim olan terörist sayısı 35'e yükseldi

Bakanlık duyurdu: 2021 içinde teslim olan terörist sayısı 35'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 içinde teslim olan terörist sayısı 35'e yükseldi" denildi.

Bakanlık duyurdu: 2021 içinde teslim olan terörist sayısı 35'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. 

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda güvenlik güçlerine teslim olan 4 teröristin,  2014 ve 2019 yıllarında örgüte mensup oldukları en son Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edild.

4 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olması ile bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olanların sayısı 35'e ulaştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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