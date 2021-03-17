Bakanlık duyurdu: 2021 içinde teslim olan terörist sayısı 35'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda güvenlik güçlerine teslim olan 4 teröristin, 2014 ve 2019 yıllarında örgüte mensup oldukları en son Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edild.

4 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olması ile bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olanların sayısı 35'e ulaştı.