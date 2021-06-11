Bakanlık duyurdu! İşte inaktif kovid-19 aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için yapmanız gerekenler...

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif koronavirüs aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için link paylaşılarak "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendiği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif COVID-19 aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımız için E-Nabız web sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendi.