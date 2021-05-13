Bakanlık duyurdu! PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu bir özel harekat polisi şehit oldu İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğinde görevli bir özel harekat polisinin, bölücü terör örgütü PKK mensuplarının İran tarafından açtığı taciz ateşi sonucu şehit olduğu belirtildi.

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Ağrı'da sınır duvarı inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine İran tarafından bölücü terör örgütüne PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda bir özel harekat polisi şehit odu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz." Berkem Temizel Gece Editörü