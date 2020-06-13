Bakanlık duyurdu! Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına hava destekli operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Yapılan operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada da İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Beytüşşebap ilçesi Kovankaya-Dönmezler bölgesindeki "Gazi Jandarma Uzman Çavuş Engin Kaygısız Operasyonu"nda, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve yakın hava desteğiyle 2 teröristin, silahlarıyla etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

''OPERASYON DEVAM EDECEK''

Operasyon bölgesinde yapılan aramada 3 sırt çantası, 2 met ve uyku tulumu, pil bloğu, dolu küçük tüp ve başlığı, el telsizi, 10 metre kablo, 4 kilogram çay, çaydanlık, tava, 7 çay bardağı, 2 tabak, su bidonu ve ayakkabı ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.