Bakanlık duyurdu: Yıldırım - 11 Herekol Operasyonu başladı

Terör örgütü PKK'nın ülke gündeminden çıkarılması için operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda bugün İçişleri Bakanlığının talimatıyla Siirt'te 1003 personelin katılımıyla Yıldırım - 11 Herekol Operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonun Siirt İl Jandarma Komutanlığınca başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda, Siirt Jandarma Komutanlığında görevli, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 56 operasyonel timde 1003 personelin görev aldığı kaydedildi.

YILDIRIM OPERASYONLARINDA 54 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) operasyonları kapsamında bugüne kadar 54 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Şimdiye kadar 24 iş birlikçinin yakalandığı operasyonlarda 112 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildi.

Açıklamada, Yıldırım operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği ifade edildi.