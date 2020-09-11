Çin aşısı umutları yıktı: Aşıyı yaptıran gönüllünün testi pozitif çıktıSigara bağımlılığı ameliyatın riskini artırıyorBade İşçil ve Malkoç Süalp barıştı mı? Birlikte görüldüler!9 yaşındaki çocuk elbise dolabında asılı halde bulunduKonya'da kayalıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardıKaragümrük'ün Süper Lig hasreti son buluyor!Beylikdüzü'nde bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralıÇanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındıAyrılmak isteyen kız arkadaşının yüzüne kezzap atıp kolunu satırla kestiİmmün yetmezliği nedir? İmmün yetmezliği belirtileri nelerdir? Neden olur?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakanlık duyurdu: Yıldırım - 11 Herekol Operasyonu başladı

Bakanlık duyurdu: Yıldırım - 11 Herekol Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığının talimatıyla bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik olarak Siirt'te 1003 personelin katılımıyla Yıldırım - 11 Herekol Operasyonu başlatıldı.

Bakanlık duyurdu: Yıldırım - 11 Herekol Operasyonu başladı

Terör örgütü PKK'nın ülke gündeminden çıkarılması için operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda bugün İçişleri Bakanlığının talimatıyla Siirt'te  1003 personelin katılımıyla Yıldırım - 11 Herekol Operasyonu başlatıldı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonun Siirt İl Jandarma Komutanlığınca başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda, Siirt Jandarma Komutanlığında görevli, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 56 operasyonel timde 1003 personelin görev aldığı kaydedildi.

Bakanlık duyurdu: Yıldırım - 11 Herekol Operasyonu başladı

YILDIRIM OPERASYONLARINDA 54 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) operasyonları kapsamında bugüne kadar 54 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Şimdiye kadar  24 iş birlikçinin yakalandığı operasyonlarda 112 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildi.

Açıklamada, Yıldırım operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği ifade edildi.

Bakanlık duyurdu: Yıldırım - 11 Herekol Operasyonu başladı

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT