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Bakanlık heyetinden sağlık denetlemesi! Sağlık heyeti Malatya’da incelemede bulundu

Pandemi sürecinde mücadele çalışmaları sürerken öte yandan da denetimler devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan bir heyet Malatya'ya gelerek, yapılması planlanan sağlık yatırımları, projeler ve salgın süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Bakanlık heyetinden sağlık denetlemesi! Sağlık heyeti Malatya’da incelemede bulundu

Sağlık Bakanlığı'ndan bir heyet Malatya'ya gelerek, yapılması planlanan sağlık yatırımları, projeler ve salgın süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

SALGIN SÜRECİNDEKİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammet Çömçe, Göç Sağlığı Daire Başkanı Dr. Kanuni Keklik ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı Azmi Ekmen, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Sağlık Bakanlığı'ndan Malatya'ya gelen heyet, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli'den il genelinde yapılması planlanan sağlık yatırımları, projeler ve salgın süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen heyetin, özellikle yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde yüksek riskli iller arasında yer alan Malatya'daki salgın ile ilgili istişarelerde de bulundukları öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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