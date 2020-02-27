Bakanlık Osmanlı tahtını müzayedeye koyanları savcılığa bildirdi

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, II. Abdülhamid dönemine ait olduğu iddia edilen tahtın, İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda satışa çıkarılması üzerine müzayedeyi düzenleyen firma ve satışa sunan kişi hakkında inceleme yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hürriyet gazetesinde yer alan "Abdülhamid Dönemi Taht 100 Bin TL'ye Satıldı" başlıklı haber üzerine inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, inceleme sonucunda müzayedeyi düzenleyen firma ve satışa sunan kişinin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun, "devlet malı niteliği", "haber verme zorunluluğu, "yönetim ve gözetim", "özel mülkiyete konu olanlar" ve "haber verme sorumluluğuna ve kültür varlığı ticaretine aykırı hareket edenler” başlıklı maddelerine aykırı hareket ettiğinin değerlendirildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında "İlgililer hakkında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılması amacıyla 27 Şubat 2020 tarihi itibarıyla konu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA