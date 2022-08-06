Bakanlık Sözcüsü Çataklı'dan Ümit Özdağ için zehir zemberek sözler:" Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz. "

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, valiliklere yazı gönderildiğini belirterek, il bütçelerinden Suriye'nin İdlib kentinde yapılan evler için kaynak aktarılmasının istendiğini öne sürmüş, " Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi.Ordu valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL’yi Suriye’ye aktardı. Seçimden önce bazı Suriyelileri şov amaçlı İdlib’e yollayıp orada besleyecekler." ifadelerini kullanmıştı.

ORDU VALİLİĞİ CEVAP VERDİ

Söz konusu ifadelerin ardından Ordu Valiliğinden açıklama yapıldı. Ümit Özdağ'ın sözlerinin yalanlandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Siyasi bir partinin Genel Başkanı bugün; “Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu Valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL’yi Suriye’ye aktardı.” yalanını ortaya atmıştır.





Bu iddia tamamiyle gerçek dışı ve provakasyon amaçlıdır.



Valiliğimizden gönderilen ne bir ödenek ne de il bütçesinden yapılan bir harcama sözkonusudur.



Hayırsever vatandaşların STK’lara yaptığı bağışlarla gerçekleşen projeye, ilimizdeki STK’lar ve hayırsever iş insanlarımız 2020 yılında 35 briket ev yapımı için toplam 210 bin TL bağış ile katkıda bulunmuştur.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÇATAKLI: UĞRAŞIP DURUYORUZ

Ordu Valiliğinin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Özdağ hakkında sert ifadeler kullandı. Çataklı, " Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz. Hayırlısı Allah’tan. Ümit Özdağ’ın bitmek bilmeyen, koskoca yeni yalanına Ordu Valiliğimizin cevabı." dedi.