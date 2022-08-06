Bakanlık Sözcüsü Çataklı'dan Ümit Özdağ için zehir zemberek sözler:" Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz. "

Ordu Valiliği, Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı, " Ordu valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL’yi Suriye’ye aktardı." ifadelerini yaptığı açıklamayla yalanladı. Açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı," Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz. Hayırlısı Allah’tan." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Bakanlık Sözcüsü Çataklı'dan Ümit Özdağ için zehir zemberek sözler:" Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz. "

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, valiliklere yazı gönderildiğini belirterek, il bütçelerinden Suriye'nin İdlib kentinde yapılan evler için kaynak aktarılmasının istendiğini öne sürmüş, " Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi.Ordu valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL’yi Suriye’ye aktardı. Seçimden önce bazı Suriyelileri şov amaçlı İdlib’e yollayıp orada besleyecekler." ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlık Sözcüsü Çataklı'dan Ümit Özdağ için zehir zemberek sözler: Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz.

ORDU VALİLİĞİ CEVAP VERDİ

Söz konusu ifadelerin ardından Ordu Valiliğinden açıklama yapıldı. Ümit Özdağ'ın sözlerinin yalanlandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Siyasi bir partinin Genel Başkanı bugün; “Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu Valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL’yi Suriye’ye aktardı.” yalanını ortaya atmıştır.

Bakanlık Sözcüsü Çataklı'dan Ümit Özdağ için zehir zemberek sözler: Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz.

Bu iddia tamamiyle gerçek dışı ve provakasyon amaçlıdır.

Valiliğimizden gönderilen ne bir ödenek ne de il bütçesinden yapılan bir harcama sözkonusudur.

Hayırsever vatandaşların STK’lara yaptığı bağışlarla gerçekleşen projeye, ilimizdeki STK’lar ve hayırsever iş insanlarımız 2020 yılında 35 briket ev yapımı için toplam 210 bin TL bağış ile katkıda bulunmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bakanlık Sözcüsü Çataklı'dan Ümit Özdağ için zehir zemberek sözler: Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz.

ÇATAKLI: UĞRAŞIP DURUYORUZ

Ordu Valiliğinin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Özdağ hakkında sert ifadeler kullandı. Çataklı, " Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz. Hayırlısı Allah’tan. Ümit Özdağ’ın bitmek bilmeyen, koskoca yeni yalanına Ordu Valiliğimizin cevabı." dedi.

0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu: " Bizimle ortalıklara girmek isteyen süper güçler var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu: " Bizimle ortalıklara girmek isteyen süper güçler var"
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin yollara çıkacağı tarihi açıkladı! " Yüzde 51 yerli ve milli"
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin yollara çıkacağı tarihi açıkladı! " Yüzde 51 yerli ve milli"
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya dönüşü önemli açıklamalar! KPSS, Suriye'ye operasyon ve kritik konulara değindi
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya dönüşü önemli açıklamalar! KPSS, Suriye'ye operasyon ve kritik konulara değindi
Bakan Soylu'dan göz dağı! "O akşam Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler"
Bakan Soylu'dan göz dağı! "O akşam Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e uyuşturucuyla mücadele tepkisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e uyuşturucuyla mücadele tepkisi!
AK Parti Sözcüsü'nden CHP’nin ‘YAŞ’ kararları eleştirisine tepki! Çelik: Açıklamalar, nifak siyasetinin neticesi
AK Parti Sözcüsü'nden CHP’nin ‘YAŞ’ kararları eleştirisine tepki! Çelik: Açıklamalar, nifak siyasetinin neticesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu: " Bizimle ortalıklara girmek isteyen süper güçler var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu: " Bizimle ortalıklara girmek isteyen süper güçler var"
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin yollara çıkacağı tarihi açıkladı! " Yüzde 51 yerli ve milli"
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin yollara çıkacağı tarihi açıkladı! " Yüzde 51 yerli ve milli"
Altılı masa dağılıyor mu? Gelecek ve DEVA Partisi arasında ittifak gerilimi! " Bazı farklı görüşler olabilir"
Altılı masa dağılıyor mu? Gelecek ve DEVA Partisi arasında ittifak gerilimi! " Bazı farklı görüşler olabilir"
Devlet Denetleme Kurulu KPSS soruşturmasına dair ön raporu hazırladı! "3 soru tıpa tıp aynı, 10 soru ise benzerlik taşıyor"
Devlet Denetleme Kurulu KPSS soruşturmasına dair ön raporu hazırladı! "3 soru tıpa tıp aynı, 10 soru ise benzerlik taşıyor"