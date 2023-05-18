Bakanlıkta çalışma fırsatı ayağınıza geldi! Ticaret Bakanlığı bu şartlarla 60 memur alacak!

Bakanlıkta çalışma fırsatı ayağınıza geldi! Ticaret Bakanlığı bu şartlarla 60 memur alacak! Ticaret Bakanlığı, farklı kadrolarda personel alımı yapmaya başladı. Bakanlık tarafından açıklanan duyuruya göre, toplamda 10 ayrı kadro için personel alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlarla birlikte Bakanlık, kadrolarındaki ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor. İşte detaylar...

YAYINLAMA
Google News
Bakanlıkta çalışma fırsatı ayağınıza geldi! Ticaret Bakanlığı bu şartlarla 60 memur alacak!

Bakanlıkta çalışma fırsatı ayağınıza geldi! Ticaret Bakanlığı bu şartlarla 60 memur alacak! Ticaret Bakanlığı, farklı kadrolarda personel alımı yapmaya başladı. Bakanlık tarafından açıklanan duyuruya göre, toplamda 10 ayrı kadro için personel alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlarla birlikte Bakanlık, kadrolarındaki ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor. İşte detaylar...

memur alım

BAKANLIK PERSONEL ALIMINA BAŞLADI!

Personel alımları kapsamında, çeşitli pozisyonlarda görev yapacak olan adaylardan belirli niteliklere sahip olmaları bekleniyor. İlan edilen kadrolar arasında avukat, maliye uzmanı, istatistikçi, muhasebeci, bilgi işlem uzmanı, denetçi ve proje uzmanı gibi farklı görevler yer alıyor. Başvuruların, Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden online olarak yapılacağı belirtiliyor. İşte diğer ayrıntılar...

sözleşmeli personel

Adaylardan istenen genel şartlar arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen genel niteliklere sahip olmak, görev yapacağı pozisyona uygun eğitim ve deneyime sahip olmak bulunuyor. Ayrıca, başvuru yapacak adayların 2022 yılı KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) puan türlerinden birinde en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı'nın personel alım ilanı, istihdam politikaları ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapılan bir adımdır. Bu alımlarla birlikte, Bakanlık bünyesine nitelikli personel katılması hedeflenmektedir. Adaylar, ilan edilen kadrolar için gerekli şartları taşıdıklarını düşünüyorlarsa, başvurularını yaparak bu önemli fırsattan yararlanma şansına sahiptirler.

Personel alım süreci, başvuruların alınmasının ardından ilan edilen takvime göre ilerleyecektir. Başvuruları uygun görülen adaylar, ilan edilen sınavlara veya mülakatlara katılmak üzere davet edilecektir. İlgili süreçlerde adayların başarılı olmaları halinde, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmeye hak kazanacaklardır.

Ticaret Bakanlığı'nın 10 ayrı kadroda personel alımı yapması, istihdam olanaklarının artması ve işsizlik sorununun azalması açısından önemlidir. Bu alımlar, nitelikli ve deneyimli personelin Bakanlık bünyesine katılmasını sağlayarak, hizmet kalitesini ve etkinliğini artırmayı hedeflemektedir. A

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Vodafone'dan kötü haber geldi! Yeni dönem başladı: Tam 11 bin kişi...
Vodafone'dan kötü haber geldi! Yeni dönem başladı: Tam 11 bin kişi...
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 13 gündür kayıp olan Eşmi Akıncı bulundu: Neler yaşadığını anbean anlattı
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 13 gündür kayıp olan Eşmi Akıncı bulundu: Neler yaşadığını anbean anlattı
Ankara'da kuvvetli fırtınanın hızı 45km hızı buldu! Çatılar ve bir caminin minaresi uçtu
Ankara'da kuvvetli fırtınanın hızı 45km hızı buldu! Çatılar ve bir caminin minaresi uçtu
Ev Almak İsteyenlere Büyük Fırsat Doğdu! 5 Milyon TL Kredi Desteği Geldi
Ev Almak İsteyenlere Büyük Fırsat Doğdu! 5 Milyon TL Kredi Desteği Geldi
Son Haberler
CHP Çankırı'dan kaç milletvekili çıkardı? Çankırı milletvekili dağılımı ve sayısı!
CHP Çankırı'dan kaç milletvekili çıkardı? Çankırı milletvekili dağılımı ve sayısı!
İYİ PARTİ Ordu'dan kaç milletvekili çıkardı? Ordu milletvekili dağılımı ve sayısı!
İYİ PARTİ Ordu'dan kaç milletvekili çıkardı? Ordu milletvekili dağılımı ve sayısı!
İYİ PARTİ Rize'den ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Rize Seçim sonuçları son durum!
İYİ PARTİ Rize'den ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Rize Seçim sonuçları son durum!
CHP Çorum'dan kaç milletvekili çıkardı? Çorum milletvekili dağılımı ve sayısı!
CHP Çorum'dan kaç milletvekili çıkardı? Çorum milletvekili dağılımı ve sayısı!
BİM'de Büyük Kampanya! Tuvalet Kağıdı 32 TL! Kaçırmayın
BİM'de Büyük Kampanya! Tuvalet Kağıdı 32 TL! Kaçırmayın
Survivor'dan elenen isim belli oldu! Adadan gözyaşları içerisinde ayrıldı!
Survivor'dan elenen isim belli oldu! Adadan gözyaşları içerisinde ayrıldı!
Çok Okunanlar
Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, ikinci turda Erdoğan'ın alacağı oyu açıkladı
Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, ikinci turda Erdoğan'ın alacağı oyu açıkladı
CHP'de 2. turu beklenmeden parti içinde hesaplaşmalar şimdiden başladı! sıra Tuncay Özkan'da mı?
CHP'de 2. turu beklenmeden parti içinde hesaplaşmalar şimdiden başladı! sıra Tuncay Özkan'da mı?
Dünya’ daki bütün Milli Görüşcü kardeşlerime seslenişimdir! Saadet Partili Hasan Damar'dan 2'nci Tur Mesajı: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı destekleyin..!
Dünya’ daki bütün Milli Görüşcü kardeşlerime seslenişimdir! Saadet Partili Hasan Damar'dan 2'nci Tur Mesajı: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı destekleyin..!
Hakarette son nokta! Depremzedelerden sonra sıra şehit ve ailelerine geldi!
Hakarette son nokta! Depremzedelerden sonra sıra şehit ve ailelerine geldi!
Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu! KPSS puanıyla 127 personel alımı yapılacak: Tüm lisans mezunları...
Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu! KPSS puanıyla 127 personel alımı yapılacak: Tüm lisans mezunları...
E-Devletten Başvuru Yapana Aile Destek Programı Ödemesi Yapılıyor
E-Devletten Başvuru Yapana Aile Destek Programı Ödemesi Yapılıyor
Yorumlananlar
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları