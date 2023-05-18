Bakanlıkta çalışma fırsatı ayağınıza geldi! Ticaret Bakanlığı bu şartlarla 60 memur alacak! Ticaret Bakanlığı, farklı kadrolarda personel alımı yapmaya başladı. Bakanlık tarafından açıklanan duyuruya göre, toplamda 10 ayrı kadro için personel alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlarla birlikte Bakanlık, kadrolarındaki ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor. İşte detaylar...





BAKANLIK PERSONEL ALIMINA BAŞLADI!

Personel alımları kapsamında, çeşitli pozisyonlarda görev yapacak olan adaylardan belirli niteliklere sahip olmaları bekleniyor. İlan edilen kadrolar arasında avukat, maliye uzmanı, istatistikçi, muhasebeci, bilgi işlem uzmanı, denetçi ve proje uzmanı gibi farklı görevler yer alıyor. Başvuruların, Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden online olarak yapılacağı belirtiliyor. İşte diğer ayrıntılar...

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Adaylardan istenen genel şartlar arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen genel niteliklere sahip olmak, görev yapacağı pozisyona uygun eğitim ve deneyime sahip olmak bulunuyor. Ayrıca, başvuru yapacak adayların 2022 yılı KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) puan türlerinden birinde en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı'nın personel alım ilanı, istihdam politikaları ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapılan bir adımdır. Bu alımlarla birlikte, Bakanlık bünyesine nitelikli personel katılması hedeflenmektedir. Adaylar, ilan edilen kadrolar için gerekli şartları taşıdıklarını düşünüyorlarsa, başvurularını yaparak bu önemli fırsattan yararlanma şansına sahiptirler.



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Personel alım süreci, başvuruların alınmasının ardından ilan edilen takvime göre ilerleyecektir. Başvuruları uygun görülen adaylar, ilan edilen sınavlara veya mülakatlara katılmak üzere davet edilecektir. İlgili süreçlerde adayların başarılı olmaları halinde, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmeye hak kazanacaklardır.

Ticaret Bakanlığı'nın 10 ayrı kadroda personel alımı yapması, istihdam olanaklarının artması ve işsizlik sorununun azalması açısından önemlidir. Bu alımlar, nitelikli ve deneyimli personelin Bakanlık bünyesine katılmasını sağlayarak, hizmet kalitesini ve etkinliğini artırmayı hedeflemektedir. A