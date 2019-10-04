Bakanlıktan açıklama! Eylül ayında teröre büyük darbe

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Eylül'de PKK terör örgütüne yapılan operasyonlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre 92'si ölü, 37'si sağ ile yaralı ve 55'i teslim olmak üzere toplamda 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtildi.. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin 9'u sözde üst düzey yöneticisi olduğu bildirildi.

Bakanlık koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında Eylül Ayında 7'si büyük, 31'i orta çaplı olmak üzere toplamda bin 357 şehir operasyonu ve 10 bin 38 kırsal operasyonu gerçekleştirildi.

Aynı ay içerisinde teröristlere yardım ve yataklık yapan örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen 2 bin 950 şüpheli gözaltın alındı. Bunların da 620'si tutuklanarak hapishaneye gönderildi.

65 sığınak, barınak ve mağara da bu operasyonlar kapsamında kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlar kapsamında 91'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 158 silah, 49 mayın/EYP ve 99 el bombası ele geçirildi.

53 kilogramı plastik patlayıcı olmak üzere 26 ton 25 kilogram patlayıcı madde ve 13 bin 566 adet ise muhtelif mühimmat ele geçirildi.