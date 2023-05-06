Bakanlıktan destek ödemesi alanlar dikkat! Duyuru yapıldı: Üzücü haber geldi

Devlet destek ödemelerine son sürat devam ediyordu ama beklenmedik bir sorun oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yapılan destek ödemeleri ile ilgili bu kez herkesi üzecek bir haber geldi. İşte detaylar…

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Bakanlıktan destek ödemesi alanlar dikkat! Duyuru yapıldı: Üzücü haber geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen destek ödemeleri devam etmeyecek mi? Devlet tarafından muhtaç ailelere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerine kötü haber geldi. Detaylar haberimizde…

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AİLE BAKANLIĞI DESTEK ÖDEMELERİNDEN KÖTÜ HABER

Aile bakanlığının vatandaşlara yardım ödemesi yaptığına dair defalarca sevindirici haberler geldi. Tam tersine bu kez de destekle ilgili üzücü bir haber geldi.

Birçok vatandaşımız Aile Bakanlığı'nın vatandaşlara yaptığı hibelerden faydalandı. Aylık destek ödemeleri ile ilgili güzel haber vatandaşlarımızın hoşuna gitmişti. Ama yapılan destek ödemelerine ilişkin bu kez üzücü bir haber geldi.

Peki Mayıs ayında Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman ve hangi ayda yapılacak Aile Destek Paketi ödeme süresi ve başvuru detayları ile ilgili her şey haberimizde...

MAYIS AYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİ VAR MI

Mayıs 2023 Aile Yardım Paketi ödememi henüz almadım. Ödemenin ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama yok.

Aile Destek Programı yardımlarının miktarı, kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanır, ancak yardımlar gelir seviyelerine göre değişir.

BU KAPSAMDA HANE İÇİNDE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN AYLIK GELİR ARALIĞINA GÖRE ÖDEME TUTARLARI ŞÖYLE:

450 Türk Lirası ve altı olanlar: 1.250 Türk Lirası ödeme alacaklar.

450 Türk Lirası üstü ile 911,15 Türk Lirası ve altı olanlar: 1.100 Türk Lirası ödeme alacak.

911,15 Türk Lirası üstü ile 1372,30 Türk Lirası ve altı olanlar: 950 Türk Lirası ödeme alacak.

1372,30 Türk Lirası üstü ile 1833,45 Türk Lirasından az olanlar: 850 Türk Lirası ödeme alacak.

AİLE BAKANLIĞI DESTEK ÖDEMELERİNDEN ÜZÜCÜ HABER

BAKANLIK'TAN ÖDEMEYLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Aile Yardım Programı ödemeleri 12 aya kadar yapılır ve 850 ile 1.250 TL arasında değişmektedir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi Haziran 2023'te, o döneme ait ödeme ise takip eden Temmuz ayında yapılacak ve destek programı sonlandırılacaktır.

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