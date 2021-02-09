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  3. Bakanlıktan fahiş fiyatlara yeni çözüm önerisi: Açıkta sebze-meyve satılmayacak!

Bakanlıktan fahiş fiyatlara yeni çözüm önerisi: Açıkta sebze-meyve satılmayacak!

Ticaret Bakanlığı yetkililerince hazırlanan taslakta, bazı sebze ve meyvelerin açıkta satılmasına yasak getirilmesi ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Bakanlıktan fahiş fiyatlara yeni çözüm önerisi: Açıkta sebze-meyve satılmayacak!

Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından, meyve ve sebzelerin ambalajlanma, depolama ve taşınmasına ilişkin hazırlanan taslakta, bazı meyve ve sebzelerin açıkta satışına yasak getirilmesi gerektiği ifadeleri yer aldı.

TÜKETİCİ SEÇEMEYECEK

TRT Haber'de yer alan habere göre, sektörün görüşüne açılan taslağın hayata geçirilmesiyle sebze ve meyvelerin bazılarının açık alanlarda satışı son bulacak.

Marketlerde oluşturulacak özel kapalı alanlarda satılacak bu ürünler tüketici tarafından seçilemeyecek.

Bakanlıktan fahiş fiyatlara yeni çözüm önerisi: Açıkta sebze - meyve satılmayacak!

HANGİ ÜRÜNLERİ SEÇMEK YASAK OLACAK?

Ahududu, böğürtlen, dut, mango, şeftali, mantar gibi ürünler düzenleme kapsamında yer alırken, karpuz, kavun, kestane, mısır, nohut, muz, soğan, patates gibi ürünler ise açıkta satılmaya devam edecek.

Bakanlıktan fahiş fiyatlara yeni çözüm önerisi: Açıkta sebze - meyve satılmayacak!

ZAİYATA ÖNLEM, KALİTEYE DAVET

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yeni düzenlemeyle hem zayiatın önüne geçileceğini hem de tüketicinin daha kaliteli ürün tüketeceğini ifade etti.

Bakanlıktan fahiş fiyatlara yeni çözüm önerisi: Açıkta sebze - meyve satılmayacak!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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