Bakanlıktan huzurevlerindeki yaşlılar için önemli adım
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koranavirüse (Kovid-19) karşı yaşlıların en fazla riski taşıyan grupta olduğunu belirterek, huzurevlerini yakından takip etmek üzere, ülke genelinde ‘Takip İzleme Birimleri’ oluşturduklarını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koranavirüse (Kovid-19) karşı yaşlıların en fazla riski taşıyan grupta olduğunu belirterek, huzurevlerini yakından takip etmek üzere, ülke genelinde ‘Takip İzleme Birimleri’ oluşturduklarını açıkladı.
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