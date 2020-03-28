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Bakanlıktan huzurevlerindeki yaşlılar için önemli adım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koranavirüse (Kovid-19) karşı yaşlıların en fazla riski taşıyan grupta olduğunu belirterek, huzurevlerini yakından takip etmek üzere, ülke genelinde ‘Takip İzleme Birimleri’ oluşturduklarını açıkladı.

Bakanlıktan huzurevlerindeki yaşlılar için önemli adım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koranavirüse (Kovid-19) karşı yaşlıların en fazla riski taşıyan grupta olduğunu belirterek, huzurevlerini yakından takip etmek üzere, ülke genelinde ‘Takip İzleme Birimleri’ oluşturduklarını açıkladı.

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