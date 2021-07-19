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  3. Bakanlıktan izin alındı! Rusya'da dördüncü koronavirüs aşısı yolda

Bakanlıktan izin alındı! Rusya'da dördüncü koronavirüs aşısı yolda

Rusya'da, koronavirüse karşı geliştirilen dördüncü aşının klinik deneylerine başlandığı duyuruldu.

Bakanlıktan izin alındı! Rusya'da dördüncü koronavirüs aşısı yolda

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ediyor. Yapılan açıklamada koronavirüse karşı geliştirilen dördüncü aşının klinik deneylerine başlandığı belirtildi.

Rusya Federal Biyomedikal Ajansının (FMBA) açıklamasına göre, geliştirilen koronavirüs aşısının 1. ve 2. faz klinik deneylerinin yapılması için Sağlık Bakanlığından izin alındı.

DENEYLERE 200 KİŞİ KATILDI

Bugün başlanan deneylere 18 ile 60 yaş arasındaki 200 kişi katıldı

Rusya’da daha önce Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak), Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" ve Çumakov Merkezince geliştirilen "KoviVak" aşıları tescillenmişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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