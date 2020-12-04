Sağlık Bakanlığı açıkladı! O haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kan sulandırıcı ürünlerin piyasada bulunamadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bazı medya kuruluşlarında yer alan, "Kan Sulandırıcı İlaç Piyasada Bulunamıyor" başlıklı haberler sonrası TİTCK'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de üç farklı firmanın kan sulandırıcı ürünlerinin ruhsatlı olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yaptığı açıklamada, "Halihazırda iki firmanın ürünleri piyasada bulunmaktadır. Söz konusu ürünlerin tedarik süreçleri Bakanlığımızca yakından takip edilmekte; stok bilgileri İlaç Takip Sistemimiz üzerinden an be an takip edilmektedir." bilgisini paylaştı.

Kan sulandırıcı ürünlerin bilinen endikasyonlarının dışında koronavirüs tedavisinde de kullanıldığına vurgulanan açıklamada, "Dolayısıyla tüm dünyada bu ilaçlara talep artmıştır. Ülkemizde de ürünlerin bir kısmı hastanelerimize yönlendirilmekte, bu durum serbest eczanelerimiz aracılığıyla hastalarımıza sunulan ürünlerin miktarında, zaman zaman azalmaya yol açabilmektedir. Ancak kan sulandırıcı ürünlerin piyasada bulunamadığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı

Bu süreçte kan sulandırıcı ürünlerin piyasaya arzını artırmak maksadıyla artan etken madde fiyatları nedeniyle Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda (FDK) ürünlere üç kez fiyat artışı verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca firmalarla düzenli olarak görüşmeler yapılmakta olup bir firmanın ülkemizde yeni üretim hattı açma talebi Bakanlığımızca desteklenmektedir. Hem serbest eczanelerimiz üzerinden yapılan talebin, hem de hastanede yatan hastalarımız için yapılan taleplerin kısa zamanda karşılanmasına yönelik tedbirler alınmaktadır.

Bakanlığımız, kan sulandırıcı ilaçlarda olduğu gibi ülkemizde ruhsatlı tüm ilaçların stok kontrollerini düzenli olarak yapmakta; kritik stok seviyelerinde müdahale etmekte ve zamanında önlemler alarak hastalarımızın ilaca erişimini kesintisiz sağlamaktadır."