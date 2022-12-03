Bakanlıktan üst düzey isim açıkladı! İşte işverenlerin asgari ücret için önerdiği rakam

Haber7 yazarı Mehmet Acet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücretin belirlenmesi konusunda yaptırdığı beklenti anketine ilişkin edindiği bilgileri canlı yayında paylaştı. İşte işçi ve işverenlerin asgari ücret konusunda verdiği rakam...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakanlıktan üst düzey isim açıkladı! İşte işverenlerin asgari ücret için önerdiği rakam

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 7 Aralık, ikinci toplantısı ise 14 Aralık'ta yapılacak. Milyonlarca vatandaş asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken rakamlar da konuşulmaya başlandı.

Bakanlıktan üst düzey isim açıkladı! İşte işverenlerin asgari ücrette önerdiği rakam

TÜRK-İŞ RAKAM VERMİŞTİ

Komisyonda işçileri temsil eden Türk - İş'in Başkanı Ergün Atalay, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, "7 bin 785 TL kırmızı çizgi, bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız. Sendikalar, STK’lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan üst düzey isim açıkladı! İşte işverenlerin asgari ücrette önerdiği rakam

İşveren kesimi bir ücret telaffuz etmekten kaçınırken ilk rakamlar da ortaya çıktı. Kanal 7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 yazarı Mehmet Acet, Ülke TV'de yayınlanan "Akşam Baskısı" programında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "Asgari ücret ne kadar olmalı?" sorusunun işçi ve işverenlere sorulduğu beklenti anketinin kulislere sızan ilk sonuçlarını duyurdu.

Bakanlıktan üst düzey isim açıkladı! İşte işverenlerin asgari ücrette önerdiği rakam

İŞTE KONUŞULAN RAKAMLAR

Asgari ücretin ne kadar olması konusunda bir anket yapıldığını anımsatan Mehmet Acet, işveren kesiminin asgari ücretin 7 bin TL olması gerektiğini ifade ettiğini belirtti. Acet, işçi kesiminin ise asgari ücretin 7 bin 500 TL olabileceğini söylediğini kaydetti.

Acet şunları söyledi:

" Kaynak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili. Asgari ücretle ilgili bir çalışma, beklenti anket yapılıyor. Oradaki rakamlar ilk verilere göre işveren kesimi 7 bin olmalı, olabilir diyor. İşçi kesimi ise 7 bin 500 TL diyor."

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