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Bakanlıktan yeni genelge: Hafta sonu Vergi daireleri açık olacak!

Vergi borcu ödemesi/ yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için, bu hafta sonuna özel vergi daireleri açık olacaüına dair genelge, İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderildi.

Bakanlıktan yeni genelge: Hafta sonu Vergi daireleri açık olacak!

İçişleri Bakanlığı yetkililerinin 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre, hafta sonu vergi dairelerinin açık olacağı duyuruldu. Vergi borcu ödeme ve yapılandırma işlemlerinde son tarihin 1 Mart Pazartesi günü olması sebebiyle, bu hafta sonuna özel alınan kararda, 27 - 28 Şubat tarihleri arasında vergi daireleri, saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak. 

BELGELEYENLER KISITLAMADAN MUAF OLACAK

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı, vergi borcunu ödemek isteyenler için geçerli olmayacak. Pazartesi günü vergi dairelerinde oluşacak yoğunluğun göz önünde bulundurulması üzerine alınan kararda, vergi borçlarını ödemek veya yapılandırmak isteyen vatandaşların, borç bilgilerini içeren belgeyle dışarı çıkması durumunda, kısıtlamadan muaf tutulacağı belirtildi. Bu kişiler için aynı zamanda güzergah sınırı da getirildi. 

Ödemelerin yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personel ise kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından istisna olacak.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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