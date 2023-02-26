Bakar Kardava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakar Kardava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bakar Kardava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bakar Kardava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bakar Kardava 4 Ekim 1994 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ბაქარ ქარდავა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bakar Kardava Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Consulting Management L yapmaktadır. Bakar Kardava, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bakar Kardava'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bakar Kardava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bakar Kardava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bakar Kardava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bakar Kardava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Gagra

15 Ocak 2015 yılında Tskhinvali

1 Ocak 2017 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2022 yılında Saburtalo

Bakar Kardava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bakar Kardava şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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