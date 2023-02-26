Bakar Mirtskhulava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakar Mirtskhulava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bakar Mirtskhulava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bakar Mirtskhulava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bakar Mirtskhulava 24 Mayıs 1992 tarihinde Gali şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ბაქარ მირცხულავა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bakar Mirtskhulava Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bakar Mirtskhulava, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bakar Mirtskhulava'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bakar Mirtskhulava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bakar Mirtskhulava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bakar Mirtskhulava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bakar Mirtskhulava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2009 yılında Benfica U19

1 Ocak 2011 yılında Benfica B

1 Ağustos 2011 yılında Torpedo Kutaisi

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2013 yılında Zimbru Chisinau

1 Ağustos 2013 yılında FK Zugdidi

10 Ocak 2015 yılında Torpedo Kutaisi

1 Temmuz 2016 yılında Shukura

9 Ocak 2017 yılında Chikhura

1 Ocak 2019 yılında FC Dila

10 Ocak 2020 yılında Torpedo Kutaisi

1 Temmuz 2022 yılında FC Samtredia

Bakar Mirtskhulava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bakar Mirtskhulava şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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