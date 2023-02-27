Bakary Jaiteh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakary Jaiteh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bakary Jaiteh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bakary Jaiteh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bakary Jaiteh 30 Kasım 1999 tarihinde Njaba şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bakary Jaiteh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&E CONSULT yapmaktadır. Bakary Jaiteh, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bakary Jaiteh'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bakary Jaiteh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bakary Jaiteh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bakary Jaiteh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bakary Jaiteh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2018 yılında Foggia U19

30 Haziran 2019 yılında Roma A19

1 Temmuz 2020 yılında Schiltigheim

12 Ekim 2020 yılında Pandurii

1 Temmuz 2021 yılında Pandurii

31 Ağustos 2022 yılında FC Wiltz 71

Bakary Jaiteh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bakary Jaiteh şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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