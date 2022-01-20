Bakasetas gol orucunu bozamadı, Trabzonspor'u 3 puandan etti!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, ligin 22. haftasında evinde Giresunspor'u ağırladı. Beklenilenin aksine kar yağışı olmayan maçta iki Karadeniz ekibi kıran kırana bir maç geçirdi. Giresunspor'un öne geçtiği karşılaşmada Trabzonspor beraberliği yakalarken maçın son anları ise nefes kesti. Bordo-mavili takımın Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas kaçırdığı 2 penaltı ile ayağına gelen fırsatı tepti.

PENALTIYI DEĞERLENDİREMEDİ

Mücadelenin son anları oynanırken Cornelius'un içeri çevirmek istediği top rakibinin eline çarptı. VAR'dan pozisyonu izleyen Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Uzun süredir golle buluşamayan Bakasetas topun başına geçerek ortaya yerden sert bir vuruş yaptı. Son ana kadar bekleyen Okan Kocuk soluna doğru atlasa da ayaklarıyla topu çıkarmayı başardı.

İKİNCİ KEZ KAÇIRDI

Giresunspor tarafı kurtarılan penaltıya sevinirken VAR'dan Alper Ulusoy'a bir çağrı daha geldi. Yeniden ekranın başına geçen Alper Ulusoy, penaltı atışı esnasında ceza sahası kuralının ihlal edildiği kararını vererek penaltıyı tekrar ettirdi. Yeniden topun başına geçen Bakasetas bu kez Okan Kocuk'un sağına vursa da deneyimli eldiven köşeyi bildi ve bunu da çıkardı.

HAFTA SONU DEV MAÇ

Nefes kesen bu anlarda Bakasetas takımını galibiyete taşıma fırsatını 2 kez teperken takım arkadaşları ise kendisine moral verdi. Yıldız futbolcu bu sezon ligde ilk kez penaltı atışından yararlanamazken gol orucuna da son veremedi. Bu sonuçla birlikte hanesine 1 puan yazdıran Trabzonspor hafta sonu ise Galatasaray'a konuk olacak.