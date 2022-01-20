AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi açık öğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022 bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman?Yasa dışı maç yayınına artık geçit yok! TFF ve dev şirketler bir araya geldi!ATV Müge Anlı canlı izle bugün 20 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeFaiz kararı öncesi altın fiyatları şaha kalktı! Yatırım yapan mutlu, yapmayan bin pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıKurnazlığı canından etti! Kısıtlamalardan muaf olmak için bilerek koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Hana Hoka hayatını kaybetti!Hıçkırık Hint filmi Türkçe dublaj full tek parça izle | Hıçkırık Hint filmi konusu ne, oyuncuları kim?Kayın isminin anlamı nedir, Kayın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Beyaz örtüye bürünmeyen şehir kalmayacak, tüm Türkiye kar topu oynayacak! Kar kahini Kerem Ökten, gün vererek müjdeyi duyurdu!Günlük burç yorumları 20 Ocak 2022 Perşembe | Boğalar kabuğuna çekiliyor; Balıkların arzuları başını yakıyor!İşletme Müdürü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Bakasetas gol orucunu bozamadı, Trabzonspor'u 3 puandan etti!

Bakasetas gol orucunu bozamadı, Trabzonspor'u 3 puandan etti!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Giresunspor'u ağırlayan Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, maç sonunda iki penaltı atışından da yararlanamayarak takımına 3 puan kazandırma fırsatını tepti.

Bakasetas gol orucunu bozamadı, Trabzonspor'u 3 puandan etti!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, ligin 22. haftasında evinde Giresunspor'u ağırladı. Beklenilenin aksine kar yağışı olmayan maçta iki Karadeniz ekibi kıran kırana bir maç geçirdi. Giresunspor'un öne geçtiği karşılaşmada Trabzonspor beraberliği yakalarken maçın son anları ise nefes kesti. Bordo-mavili takımın Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas kaçırdığı 2 penaltı ile ayağına gelen fırsatı tepti.

PENALTIYI DEĞERLENDİREMEDİ

Mücadelenin son anları oynanırken Cornelius'un içeri çevirmek istediği top rakibinin eline çarptı. VAR'dan pozisyonu izleyen Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Uzun süredir golle buluşamayan Bakasetas topun başına geçerek ortaya yerden sert bir vuruş yaptı. Son ana kadar bekleyen Okan Kocuk soluna doğru atlasa da ayaklarıyla topu çıkarmayı başardı.

Bakasetas gol orucunu bozamadı, Trabzonspor'u 3 puandan etti!

İKİNCİ KEZ KAÇIRDI

Giresunspor tarafı kurtarılan penaltıya sevinirken VAR'dan Alper Ulusoy'a bir çağrı daha geldi. Yeniden ekranın başına geçen Alper Ulusoy, penaltı atışı esnasında ceza sahası kuralının ihlal edildiği kararını vererek penaltıyı tekrar ettirdi. Yeniden topun başına geçen Bakasetas bu kez Okan Kocuk'un sağına vursa da deneyimli eldiven köşeyi bildi ve bunu da çıkardı.

Bakasetas gol orucunu bozamadı, Trabzonspor'u 3 puandan etti!

HAFTA SONU DEV MAÇ

Nefes kesen bu anlarda Bakasetas takımını galibiyete taşıma fırsatını 2 kez teperken takım arkadaşları ise kendisine moral verdi. Yıldız futbolcu bu sezon ligde ilk kez penaltı atışından yararlanamazken gol orucuna da son veremedi. Bu sonuçla birlikte hanesine 1 puan yazdıran Trabzonspor hafta sonu ise Galatasaray'a konuk olacak.

Bakasetas gol orucunu bozamadı, Trabzonspor'u 3 puandan etti!

Ramazan Sarı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT