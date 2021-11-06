Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 31. dakikasında bordo mavili takımın Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas oyundan alındı. Sakatlığını yeni atlatarak takıma tekrar katılan Bakasetas'a ne olduğunu merak eden taraftarlar ise internette Bakasetas sakatlandı mı? Bakasetas'a ne oldu, son durumu ne? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

BAKASETAS SAKATLANDI MI?

Daha önce sakatlık yaşayan ve bir süredir takımına katkı veremeyen Anastasio Bakasetas, tedavi sürecinin ardından Beşiktaş maçına yetiştirilmişti. Maçın ilk 30 dakikasında herhangi bir problem yaşamayan yıldız oyuncu. 31 dakikada girdiği bir pozisyon ile yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile birkaç dakika daha sahada kalan Bakasetas, yerini Siopis'e bıraktı.

BAKASETAS'A NE OLDU, SON DURUMU NE?

Bakasetas2ın oyundan alınmasının ardından taraftarlar oyuncuya ne olduğunu merak etmeye başladı. Zaten sakatlık yaşamış ve son haftalarda tedavi gören Yunan yıldızın, maçta yaşadığı bir pozisyon ile sakatlığının yeniden nüksettiği tahmin ediliyor. Gelen bilgilere göre buz tedavisi uygulanan Bakasetas'ın net sakatlığı ise maçın ardından belli olacak.