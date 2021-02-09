Bakasetas, Trabzonspor'da fırtına gibi başladı!

Süper Lig'de ara transferin son saatlerinde Aytemiz Alanyaspor'dan Trabzonspor'a katılan Bakasetas, yeni takımında fırtına gibi başladı. Ligde Abdullah Avcı ile girilen yeni dönemde zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise attığı golle yeni transfer Bakasetas oldu.

9 GÜN, 3 MAÇ VE 2 GOL

Trabzonspor'a transferinin ardından bordo-mavili ekiple uyum sorunu yaşamayan Bakasetas, 9 günde 3 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Trabzonspor ile ilk maçına Beşiktaş deplasmanından çıkan Yunan futbolcu, son yarım saatte oyuna dahil olmuştu.

Bordo-mavili ekipteki ikinci maçında ise ilk 11 başlayan Bakasetas, Denizlispor ile oynanan karşılaşmada, bir gol kaydetmiş ve maçın son 10 dakikasında oyundan alınmıştı. Yeni Malatyaspor deplasmanına da ilk 11'de başlayan Bakasetas, iyi performansını bir kez daha golle süsledi.

"YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas, her şeyin kendisi için çok iyi gittiğini belirterek, "Yeni Malatyaspor karşılaşmasında iyi mücadele ederek çok iyi bir galibiyet aldık. Galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz. Ligin zirvesiyle aramızda 6 puanlık bir fark kaldı ve inşallah böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.