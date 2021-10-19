Bakasetas'a Portekiz kancası! Sporting Lizbon yıldız oyuncuya teklif yapacak!

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, bu sezona harika bir başlangıç yaptı. Hem ülkesinin Milli takımında hem de Trabzonspor'da gol ve asistleriyle yıldızlaşan Bakasetas hakkında Yunan basınından flaş bir gelişme duyuruldu. İddiaya göre gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken yıldız futbolcu için Portekiz kulübü Sporting Lizbon, Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

TAKIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLADI

Trabzonspor, Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna fırtına gibi başladı. Bordo Mavili ekip geride kalan 9 haftada namağlup olarak lider durumda bulunuyor. Karadeniz ekibi son olarak güçlü rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup etti. Trabzonspor'un bu başarısında ise Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas'ın katkısı büyük önem taşıyor.

AVCI İLE PERFORMANSINI KATLADI

Bordo mavili forma altında geçtiğimiz sezon da etkili bir performans sergileyen Bakasetas, Abdullah Avcı ile birlikte performansını zirveye çıkardı. Takımına skor anlamında büyük destek olan Yunan oyuncu aynı zamanda oyun içerisindeki etkili pasları ile de takımına yarar sağlıyor. Bu kapsamda piyasa değerini de yukarıya çekiyor.

İSTATİSTİĞİYLE GÖZ DOLDURUYOR

Bu sezon Milli takımında takımın en önemli gol üreticilerinden olan Bakasetas, Trabzonspor'un da skor yükünü çekiyor. Bordo mavili formayla Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 7 gol atan 3 de asist yapan Anastasios Bakasetas, karadeniz ekibini birçok maçta ipten aldı. Bu istatistiğiyle takımını yukarı çeken Bakasetas Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

REDDEDİLEMEYECEK BİR TEKLİF GELECEK

Avrupa'da birçok kulübün radarına girdiği öğrenilen Bakasetas'ın özellikle Sporting Lizbon'un fazlasıyla beğendiği bir oyuncu olduğu öğrenildi. Yunan futbolcuyu takımına kazandırmak isteyen Portekiz ekibi Trabzonspor'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Gösterdiği performanstan dolayı Trabzonspor'un kola kolay bırakmayacağını bilen Sporting Lizbon, bordo mavili ekibe reddedemeyeceği bir teklif yapmaya hazırlanıyor.