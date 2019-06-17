Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 14 Haziran itibarıyla son bir haftada 1 adet düşüşle 788 adete geriledi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde ABD'de faaliyetini sürdüren doğalgaz sondaj kule sayısı da 5 adet düşüşle 181 adete ve toplam petrol ve doğalgaz sondaj kulesi 969 adete geriledi.

Toplam sondaj kulesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 90 adet ve petrol kule sayısı da 75 adet azalan ABD'de, toplam sondaj kulelerinin 941 adedi karada, 4 adedi iç sularda, 24 adedi ise açık sularda yer aldı.

Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet artışla 24'e, Kanada'da sondaj kule sayısı 4 adet artışla 107'ye ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 1,076 düzeyine geriledi.

DHA