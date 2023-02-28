Bakhodir Nasimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakhodir Nasimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bakhodir Nasimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bakhodir Nasimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bakhodir Nasimov 2 Mayıs 1987 tarihinde Samarkand şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Баҳодир Насимов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bakhodir Nasimov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bakhodir Nasimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 5 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Bakhodir Nasimov'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bakhodir Nasimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bakhodir Nasimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bakhodir Nasimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bakhodir Nasimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Rubin Kazan

1 Ağustos 2010 yılında Neftçi Baku

30 Haziran 2011 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2011 yılında Neftçi Baku

28 Ekim 2014 yılında Padideh

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

13 Şubat 2016 yılında Bunyodkor

1 Şubat 2017 yılında Ansan Greeners

12 Şubat 2018 yılında FK Buxoro

1 Temmuz 2018 yılında Keshla

1 Ocak 2019 yılında Navbahor

1 Temmuz 2019 yılında Dinamo

31 Aralık 2019 yılında Navbahor

5 Ocak 2020 yılında Sogdiana

Bakhodir Nasimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bakhodir Nasimov şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Bakhodir Nasimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 6 numaralı formasıyla 18 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 5 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 5 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 34 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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