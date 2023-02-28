Bakhrom Abdurakhimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakhrom Abdurakhimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bakhrom Abdurakhimov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bakhrom Abdurakhimov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bakhrom Abdurakhimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakhrom Abdurakhimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bakhrom Abdurakhimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakhrom Abdurakhimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bakhrom Abdurakhimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bakhrom Abdurakhimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bakhrom Abdurakhimov 11 Aralık 1988 tarihinde Shahrixon şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Бахром Абдупаттоевич Абдурахимов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bakhrom Abdurakhimov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bakhrom Abdurakhimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bakhrom Abdurakhimov'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bakhrom Abdurakhimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bakhrom Abdurakhimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Bakhrom Abdurakhimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bakhrom Abdurakhimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Nasaf Qarshi

1 Ocak 2018 yılında Pakhtakor

1 Mart 2019 yılında Metallurg Bk.

31 Aralık 2019 yılında Pakhtakor

5 Şubat 2020 yılında AGMK Olmaliq

17 Ocak 2021 yılında Navbahor

29 Temmuz 2021 yılında Nasaf Qarshi

Bakhrom Abdurakhimov kimdir

Bakhrom Abdurakhimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bakhrom Abdurakhimov şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Bakhrom Abdurakhimov nereli

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