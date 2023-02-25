Bakhtiyar Hasanalizada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakhtiyar Hasanalizada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bakhtiyar Hasanalizada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bakhtiyar Hasanalizada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bakhtiyar Hasanalizada 29 Aralık 1992 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Bəxtiyar Bəyqulu oğlu Həsənalizadə şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bakhtiyar Hasanalizada Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GR AGENCY yapmaktadır. Bakhtiyar Hasanalizada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bakhtiyar Hasanalizada'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bakhtiyar Hasanalizada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bakhtiyar Hasanalizada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bakhtiyar Hasanalizada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bakhtiyar Hasanalizada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sumqayıt

1 Ocak 2019 yılında Zira FK

16 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Sabah FK

Bakhtiyar Hasanalizada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bakhtiyar Hasanalizada şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Bakhtiyar Hasanalizada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 15 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 1 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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