Bakıcı dehşeti! Ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü

Ukrayna'nın Zaporojye kentinde yasa dışı faaliyet gösteren bir kreşe emanet edilen minik bebek, kreş bakıcılarından İşrina Suhanova tarafından boğarak öldürüldü.



Bakıcı Suhanova, bebeği boğmasının akşamında ailesine telefon açarak bebeklerinin nefes alamadığını haber verdi. Apar topar kreşe gelen baba, bebeği o halde görünce hemen için ilk yardım çağırdı. Ancak minik bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EVDEKİ KAMERALAR İNCELENDİ

Kreşteki bakıcılardan Suhanova, bebeğin kusmadan ötürü nefesinin kesildiğini söyledi. Olay üzerine ailenin avukatı evdeki güvenlik kamerasını görüntülerini incelemesini talep etti. Güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından bebeğin bakıcı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

VİCDANSIZ KADIN BEBEĞİN YÜZÜNE YASTIK BAĞLAMIŞ

Kayıtlarda, bebeğin ağlamasından rahatsız olan bakıcının, bebeğin yüzüne bir yastık bağlayarak onu başka bir odaya götürdüğü görülüyor. Olayın ortaya çıkmasından sonra ifadesi alınan bakıcı, bebeği başka bir odaya götürdüğünü ve bir süre sonra bebeğin yüzüne bağlamış olduğu yastığı çözdüğünde, bebeğin ölmüş olduğunu gördüğünü söyledi.

HAKKINDA DAVA AÇILDI

Bakıcı İrina Suhanova hakkında ‘çocuk öldürme’ suçundan ceza davasının açıldığı bildiriliyor.