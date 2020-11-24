Bakıcı dehşeti: Doğum yapmaya giden kadının 6 yaşındaki çocuğunun kafasını kesip yanına aldı!

Rusya'nın Engels kentinde meydana gelen olayda, 33 yaşındaki arkadaşı Mikhail Grushin, 6 yaşındaki çocuğuna bakması için 47 yaşındaki arkadaşı Sergey Podgornov'u evine çağırdı. Bu sırada Grushin ve eşi Elena doğum için hastaneye gitti.

CİNAYETİN ARDINDAN ELİNDE BIÇAKLA SİGARA İÇMEYE ÇIKTI

Elena'nın önceki evliliğinden olduğu öğrenilen 6 yaşındaki çocuğu ile evde yalnız kalan Sergey, çocuğun başını kesti. Ardından elindeki ekmek bıçağıyla dışarı çıkan kadın, orada sigara içti. Doğum gerçekleştikten sonra eve dönen Grushin, mutfakta çocuğun kanlar içindeki cansız bedenini buldu. 6 yaşındaki çocuğun başı ise orada değildi.

HATIRLAMADIĞINI İDDİA ETTİ

Olay yerine gelen polislere sakin bir şekilde yaşananları anlatan Sergey Podgornov, dışarı çıkıp sigara yaktığını, ardından içeri döndüğünü ve kendisine bir bardak içki doldurduğunu söyledi. Küçük çocuğun başını kestiğini hatırlamadığını söyleyen Sergey Podgornov'un, polis tarafından uyuşturucu etkisinde olduğu açıklandı.

Küçük çocuğunun vahşice katledildiğinden habersiz olan anne Elena ise hastanede yeni dünyaya gelen bebeğini büyütüyor.