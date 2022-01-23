Bakım Onarım Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Bakım Onarım Mühendisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Bakım Onarım Mühendisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Bakım Onarım Mühendisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Bakım Onarım Mühendisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Bakım Onarım Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bakım Onarım Mühendisi Maaşları

Bakım Onarım Mühendisi maaşı ortalama olarak aylık 11250_TL'dir. En düşük Bakım Onarım Mühendisi maaşı 7500_TL, En yüksek ise 15000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bakım Onarım Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2144.22

Meslek Adı :

Bakım Onarım Mühendisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bakım Onarım Mühendisi, mekanik sistemlerin çalışabilirliğinin maksimize edilmesi; bakım gereksinimi ve bakım süresinin minimize edilmesi için gerekli tasarım, geliştirme, seçim ve lojistik destek planlarını düzenleyen mühendislik yetenek ve tekniklerini uygulayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bakım Onarım Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim devamlılığını sağlamak için fabrikadan gelen arıza taleplerini işin önem sırasına göre sınıflandırmak,

b) Bakım ekiplerinin arıza mahalline gönderilmesini sağlamak,

c) Teknolojik gelişmeleri takip ederek fabrikadaki aparatlara uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak,

d) Tesislerde ortaya çıkan sorunlarla ilgili olarak yapılan çalışmalara katılmak ve bunların fabrikaya uyarlanmasını sağlamak,

e) Malzeme ve ekipmanların tespitini ve stok kontrolünü yapmak veya yaptırmak,

f) İhtiyaç durumuna göre dışarıda yaptırılması gereken makine, ekipman ve yedek parçaların teknik resimlerini çizdirmek,

g) Satın alınacak malzeme ve ekipmanların teknik şartnamelerini hazırlamak, ihale açmak, satın alma komisyonunda teklifleri değerlendirmek,

h) Dışarıda imal ettirilen malzemelerin, imalat safhalarında ve teslimatları sırasında gerekli teknik kontrolleri yaparak teslim alınmasını sağlamak,

i) Yönetimin istekleri doğrultusunda modifikasyon, malzeme değişikliği vb. konularda çalışmalar yaparak rapor düzenlemek,

j) Revizyonda yapılacak işler ile ilgili olarak bağlı üniteler ile görüşmeler yaparak, imalat ve malzeme hazırlığı yapmak, çalışmaları koordine etmek ve başmühendise/müdüre bilgi vermek,

k) Bakım çalışmaları sırasında etüt yaparak, çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi ile ilgili önlemler almak,

l) Vardiyada yapılan işlerle ilgili teknisyenden bilgi almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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