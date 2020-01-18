Bakıma alınan tarihi Alaca Camii yeniden ibadete açıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geçtiğimiz yıl Mart ayında bakıma alınan Selçuklu döneminde yapılan tarihi Alaca Camii tekrar ibadete açıldı.

Bolvadin İlçesinde Mart 2019 tarihinde bakıma alının Selçuklu eseri olan tarihi Alaca Camii İbadete Açıldı. Açılış nedeniyle cemaate yemek ikramından bulunuldu. Sultan Alaaddin Keykubat'ın emriyle Konyalı Mimar Emiriddin Mikail tarafından inşa edilen Alaca Camii, dikdörtgen, 9 sütün üzerine düz ahşap tavan işçiliği Selçuklu motifleriyle süslenmiştir. Minaresi sekizgen olup, minare kapısı bütün ceviz oyma satanıyla, namaz vakitleri çizelgesi çizilmiştir. 1275 yılında tamamlanarak ibadete açıldı.

1553 de Kanuni Sultan Süleyman'ın Ridaniye Seferinde Mimar Sinan ve kalfası Bolvadinli Mimar Hacı Halife tarafından yeniden inşa edilen Camii, yanında Hılmiye Medresesi (Yörükzade Medresesi) ve külliyesi mevcut iken çeşmesi yol yapım çalışmaları sırasında yıkıldı.

Kaynak: İHA