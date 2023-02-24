Bakir Brajlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakir Brajlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bakir Brajlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bakir Brajlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bakir Brajlovic 2 Eylül 2002 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Bakir Brajlović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bakir Brajlovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bakir Brajlovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bakir Brajlovic'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Bakir Brajlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bakir Brajlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bakir Brajlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bakir Brajlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zeljeznicar U19

17 Temmuz 2020 yılında Tuzla City U19

1 Temmuz 2021 yılında FK Tuzla City

15 Şubat 2023 yılında Sloga Meridian

Bakir Brajlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bakir Brajlovic şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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