Bakır Taşı ne demek, TDK'ya göre Bakır Taşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bakır taşı ne demek? Bakır taşı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bakır taşı kelimesi. Peki bakır taşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bakır taşı nedir, bakır taşı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAKIR TAŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bakır taşı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bakır taşı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Malakit

