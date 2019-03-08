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  3. Bakırköy Adliyesi önünde hareketli dakikalar, silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Bakırköy Adliyesi önünde hareketli dakikalar, silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

IHAAW163346-ASA/06-03-2019 - Bakırköy Adliyesi önünde hareketli dakikalar.

Bakırköy Adliyesi önünde hareketli dakikalar, silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

IHAAW163346-ASA/06-03-2019 - Bakırköy Adliyesi önünde hareketli dakikalar. Adliye önünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi 06.03.2019 16:33:46 TSI NNNN


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