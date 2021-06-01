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Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Bakırköy Adliyesi'nde görülen bir cinayet davası sonrası iki kardeşe silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonrası iki kardeş hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı.

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Bakırköy Adliyesi'nde görülmekte olan bir cinayet davasının tarafı olan iki kardeşe silahlı saldırı gerçekleştirildi. 

Alınan bilgiye göre, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçuyla ilgili davanın taraflarından Hasan P. ile Mustafa P. isimli iki kardeş, duruşma nedeniyle Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Duruşma esnasında adliye önünde bekleyen iki kardeş silahlı saldırıya uğradı ve olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden yapılan ilk müdahaleden sonra iki kardeş hastaneye kaldırıldı. 

Polis ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı. 

 

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