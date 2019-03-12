İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bakırköy Adliyesi'nde yangın

Bakırköy Adliyesi'nde yangın

BAKIRKÖY Adliyesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Adliyenin 5. katındaki bir odada saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bakırköy Adliyesi'nde yangın

BAKIRKÖY Adliyesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Adliyenin 5. katındaki bir odada saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Odadan dumanlar çıktığını gören görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Odada çıkan ufak çaplı yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.